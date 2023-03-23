Общество

Дачников предупредили о внезапном весеннем штрафе

С 1 марта в России изменились правила по разведению огня на дачных участках: они стали мягче для садоводов, но в некоторых случаях владельцам дач могут по-прежнему приходить немалые штрафы, рассказала доцент факультета права НИУ ВШЭ Лариса Солдатова.

Ранее действовали жесткие правила противопожарной безопасности. Разводить открытый огонь — в том числе для шашлыка или сжигания мусора — можно было на расстоянии не менее 50 метров от построек и в специально оборудованных местах. В условиях стандартного садового участка это фактически означало запрет на разведение огня, пишет агентство «Прайм».

«Теперь же открытый огонь для сжигания сухой травы, веток, листвы и другой горючей растительности должен находиться на расстоянии не менее 15 метров от построек. Это правило не распространяется на другие отходы. Сжигать мусор можно в яме или котловане, глубина которых должна быть не меньше 30 сантиметров, а диаметр ямы — не более одного метра», — объяснила юрист.

Если указанный мусор сжигается в специальной емкости, например, бочке, то она должна находиться на расстоянии минимум 7,5 метра от любых строений. Бочка должна быть металлической, объемом не более одного кубического метра. По словам эксперта, разводить костер на земле, в том числе для сжигания мусора, нельзя. За нарушение правил пожарной безопасности грозит предупреждение или штраф от пяти до 15 тысяч рублей. Если по вине владельца участка случится пожар, наказание будет более суровым, вплоть до уголовной ответственности, предупредила Лариса Солдатова.

Кроме того, Кодекс об административных правонарушениях предусматривает ответственность за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при утилизации отходов потребления: штраф от двух до трех тысяч рублей.

Также на дачных участках категорически запрещено сжигать резиновые и стеклянные изделия, металлические и лакокрасочные предметы, заключила юрист.