Общество

Разработать демографический кодекс предложили справедливороссы

Разработать Демографический кодекс РФ, включающий новые масштабные меры поддержки рождаемости и многодетности, предложила «Справедливая Россия – За правду», сообщает пресс-служба партии.

По данным Росстата, снижается число женщин, желающих стать многодетными мамами. Почти 72% респонденток хотели бы иметь одного или двух детей, пять лет назад таких было 65%. Доля желающих иметь одного ребенка выросла с 17% в 2017 году до 23% в 2022 году. При этом за минувшие годы рождаемость рекордно снизилась, естественная убыль населения превысила 2 млн человек.

«Без новых системных мер со стороны государства переломить крайне негативные тенденции не удастся. "Справедливая Россия - За правду" подготовила пакет программных предложений по улучшению демографии, которые депутаты неоднократно направляли в ГД и правительство. О демографических проблемах руководитель фракции также говорил в ходе отчета кабмина, на недавних встречах с премьер-министром и президентом», – отметили в партии.

Эсеры настаивают на необходимости:

ввести прогрессивную шкалу материнского капитала;

для семей с детьми снизить ставку по ипотеке как минимум вдвое, с рождением каждого нового ребенка в семье погашать часть кредита;

увеличить выплаты семьям с детьми.

закрепить в федеральном законодательстве единый статус и набор льгот для многодетных семей.

«Необходимо разработать и принять Демографический кодекс РФ, который обозначит программные цели, закрепит статус и единые меры поддержки для многодетных семей. И воплотит те системные решения, на которых настаивает наша фракция и которые жизненно необходимы стране», – добавили справедливороссы.