Общество

Александр Котов поблагодарил псковское УМВД за успешную работу в 2022 году

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поблагодарил УМВД России по Псковской области за успешную работу в 2022 году. Об этом с сессии регионального парламента 30 марта передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Хочу поблагодарить за успешную работу в 2022 году. Мне кажется, что реальную действительность отражают опросы населения: на протяжении ряда лет УМВД России по Псковской области получает высокую оценку граждан», - заметил Александр Котов.

Спикер регионального парламента подчеркнул, что озвученные на сессии руководителем ведомства вопросы требуют внимания со стороны губернатора и депутатов.