Общество

Андрей Михайлов попросил полицию обратить внимание на места сбора молодежи в районах

Обратить внимание полиции на места сбора молодежи призвал депутат Псковского областного Собрания Андрей Михайлов («Единая Россия») на сессии регионального парламента 30 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Прошу обратить внимание на места сбора молодежи в районах. Кода проводятся массовые мероприятия, полицейские присутствую. Но начинается весна, поздние вечера, когда они не собираются официально. Там никого нет. Может, проводить какие-нибудь рейды или хотя бы изредка, чтобы там появлялся кто-то в форме, чтобы держать молодежь в правом русле», – предложил депутат.

Андрей Михайлов также попросил рассказать о ходе строительства здания полиции в Островском районе. Кроме того, он попросил объяснить установку камер на дорогах.

«Установка камер в рамках снижения ПДД стала средством зарабатывания денег. Когда усеяно камерами под знаком 40 – к чему? Кто принимает решение по установке камер? С чем связана их периодичность?» – спросил депутат.

Начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников ответил, что подростки могут появиться и в другом месте.

«Завтра подростков там не появится, появятся в другом. Мы за ними – они от нас. Насчет камер вы ошибаетесь. В 2022 году мы внесли в бюджет 135 млн рублей по камерам. Нет цели заработать деньги – цель снизить аварийность. Камеры устанавливает правительственная комиссия», – пояснил он.

По вопросу о строительстве здания в Островском Алексей Овсянников уточнил, что на данный момент проводится работа с правительством для составления новой сметы с учетом роста цен.