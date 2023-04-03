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Опасную для здоровья рыбу назвала нутрициолог

Рыба — полезный источник белка, цинка, селена, Омеги-3, но она не вся полезна. Какую рыбу лучше не есть, чтобы не отравиться тяжелыми металлами, рассказала нутрициолог, эксперт Международного института интегративной нутрициологии Александра Новикова.

По ее словам, чем крупнее рыба, тем больше она накапливает в себе металлов, таких, как ртуть, свинец, мышьяк, кадмий. Особенно если это хищник, которая поедает мелких рыб. Это, например, тунец большеглазый, марлин, скумбрия королевская, акула, рыба-меч. В них содержится рекордное содержание ртути. Также нутрициолог не рекомендует использовать тилапию и пангасиус — эти рыбы обитают в грязных водах, питаются мусором и, помимо тяжелых металлов, накапливают в себе еще и мусорные токсины, пишет агентство «Прайм».

По мнению специалиста, отдавать предпочтение стоит морским и речным рыбам среднего размера и весом до трех килограммов. Самые полезные и сытные сорта — макрель, карась, ледяная рыба, налим, речной окунь, лосось, семга, сельдь, горбуша, кижуч. Такая рыба, по словам Новиковой, содержит легкоусвояемый белок и быстро переваривается, дает долгое насыщение. Еще она богата йодом, фтором, фосфором, марганцем, цинком, селеном, железом, магнием и витаминами A, D, E, F.

Долго готовить рыбу не нужно. Идеальный способ приготовления — это тушение 15-20 минут или запекание при 150 градусах в течение 20-25 минут. Это позволит сохранить в ней все полезные свойства.