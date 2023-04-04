Общество

Международный день нравственности отмечают 5 апреля

Международный день нравственности отмечают 5 апреля. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию (A/RES/73/329), согласно которой была учреждена памятная дата, 25 июля 2019 года.

Нравственность, отчасти являющаяся синонимом понятий этика и мораль, по сути, представляет собой разновидность социальных норм, призванных регулировать отношения между людьми в обществе. Будучи мерилом оценки поступков человека, нравственность превращается во внутренний ориентир, в соответствии с которым человек выстраивает свои поступки, оценивает поступки окружающих его людей. Таким образом, нравственная система позволяет собственными методами регулировать отношения между людьми, сообщает calend.ru.

Основой нравственных принципов является «Золотое правило», призывающее поступать по отношению к другим так, как хотелось бы, чтобы поступали по отношению к тебе самому. Таким образом, в его основе лежат уважение к правам, чувствам, убеждениям других людей, построение отношений между людьми на основе мира и согласия.

Признавая ценность нравственности и её роль в построении мира и согласия, а также сознавая необходимость создания условий благосостояния и мирных и дружественных отношений на основе уважения к правам человека и основным свободам для всех, без различия по признакам расы, пола, языка и религии, ООН подчёркивает, что роль нравственных ценностей велика и в достижении устойчивого развития мира, а это соответствует принятым этой международной организацией программам и задачам.

Кроме Международного дня нравственности, ООН уже установила и другие смежные памятные даты, схожие по своим целям и направленности с этим днём: Международный день, посвящённый терпимости, Международный день ненасилия, Международный день мира, Международный день мирного сосуществования, Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития и другие.

Учреждая Международный день нравственности, ООН подчёркивает, что основные нравственные принципы лежат в основе всех международных документов, в том числе и такого базового документа, как Всеобщая декларация прав человека, в преамбуле к которой говорится, что пренебрежение и презрение к правам человека привели к варварским актам, которые возмущают совесть человечества. Кроме того, в статье 1 декларации говорится, что все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах и наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства.

Следование этим принципам способствует реализации многих программ ООН и концепции формирования культуры мира, гласящей, что следование лишь экономическим и политическим соглашениям недостаточно для достижения мира и согласия на планете.

ООН призывает в рамках празднования Международного дня нравственности все государства, международные и региональные организации, структуры гражданского общества укреплять культуру мира «в духе любви и нравственности в соответствии со своими культурными традициями и другими подходящими соображениями или своими местными, национальными или региональными обычаями…».