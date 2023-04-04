Общество

Губернатор поручил доработать ряд муниципальных программ в сфере профилактики правонарушений

В правительстве Псковской области под председательством губернатора Михаила Ведерникова состоялось координационное совещание по обеспечению правопорядка в регионе. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Участники совещания оценили эффективность реализации муниципальных программ в сфере профилактики правонарушений. Подобные комплексные документы реализуются во всех муниципальных образованиях региона. Тем не менее Михаил Ведерников критически отнесся к работе, которую организовали в ряде районов. «Не все эффективно взаимодействуют с территориальными органами внутренних дел и не всегда оказывают ресурсную поддержку мероприятиям. Например, это касается вопросов установки систем видеонаблюдения, мероприятий для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, материальной поддержки народных дружин, которые готовы патрулировать улицы», — заметил Михаил Ведерников.

К тем муниципалитетам, где работа нуждается в совершенствовании, губернатор отнес Гдовский, Новоржевский, Локнянский и Красногородский районы. Михаил Ведерников обратил внимание, что на программы правоохранительной направленности в муниципальных районах направляется весьма скромное финансирование, при этом и эти средства в полной мере не осваиваются. Закономерным в данном случае глава региона назвал и рост отдельных видов преступности в данных муниципалитетах.

Главы обозначенных муниципалитетов на заседании в свою очередь доложили о проведенной работе и планах на этот год. По итогам обсуждения губернатор поручил руководству этих районов совместно со специалистами территориальных отделений УМВД проработать предложения по корректировке муниципальных программ, повышенное внимание уделив наиболее востребованным направлениям. Более широко глава региона предложил использовать внебюджетные возможности, а также мероприятия и проекты, которые реализуют исполнительные органы.

В разговоре о профилактике преступлений особый акцент в этот раз был сделан на мерах по предотвращению правонарушений в отношении пожилых граждан. Серьезная часть таких преступлений, согласно данным статистики, совершается в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. «В силу того, что в большинстве своем пожилые люди не владеют в совершенстве современными технологиями, они являются приоритетными целями для мошенников. Эффективным направлением профилактики таких преступлений является информирование о наиболее распространенных мошеннических схемах и способах уберечься от них», — заметил Михаил Ведерников.

На заседании также рассмотрены вопросы обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий на водных объектах.

На координационном совещании анализу подверглись и результаты контрольной работы за реализацией национальных проектов. Особый акцент сделан на выработку мер по предупреждению и пресечению таких правонарушений, а также совершенствованию межведомственного взаимодействия. Глава региона подчеркнул, что столь пристальное внимание вызвано, в том числе и масштабностью финансирования. Только в прошлом году на это направление было направлено почти 13 млрд рублей.