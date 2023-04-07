Общество

Эксперт назвал сферы, в которых нейросети не смогут заменить человека

Нейросети, несмотря на возможности обрабатывать и анализировать большое количество данных, не смогу вытеснить людей с работы в таких сферах, как медицина, образование, искусство и социальные услуги, рассказал руководитель по технологии аудиоаналитики и семантического анализа дирекции по искусственному интеллекту и цифровым продуктам «Билайна» Ринат Галямов.

«Не все виды работ могут быть заменены нейросетями. Например, ИИ не может заменить профессии, которые требуют эмпатии и человеческого контакта. К ним относится работа в области искусства, медицины, образования и социальных услуг. В этих областях необходимы человеческие навыки и качества, которые не могут быть воссозданы с помощью нейросетей», - приводит слова Галямова РИА Новости.

По словам эксперта, в некоторых случаях нейросети могут дополнить человеческий труд. Например, в медицине для диагностики МРТ-снимков, однако окончательное решение о лечении все равно принимает врач на основе своих знаний и опыта.

При этом есть задачи, которые больше подходят для таких технологий. «Нейросети могут успешно решать задачи, которые требуют большого объема повторяющейся работы, анализа большого количества данных, поиска закономерностей и т. д. Такие задачи могут включать распознавание речи и образов, классификацию изображений, рекомендации товаров и услуг, и многое другое», - заключил Галямов.