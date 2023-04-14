Общество

В России предложили ввести штрафы за госуслуги и банковские операции через иностранные мессенджеры

Иностранные мессенджеры еще с 1 марта нельзя использовать для предоставления госуслуг, передачи персональных данных и при проведении банковских операций. Теперь за это хотят установить штраф: до 50 тысяч рублей для должностных лиц и до 700 тысяч — для организаций. Содержащий такие нормы законопроект получил положительный отзыв Правительства, его планируют внести в Госдуму в ближайшее время.

Проект закона и отзыв кабмина есть в распоряжении «Парламентской газеты». Изменения в Закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» приняли в прошлом году. Положения, касающиеся запрета ряду организаций использовать для работы зарубежные мессенджеры, вступили в силу 1 марта 2023 года. Роскомнадзор составил список таких мессенджеров: Discord, Microsoft Teams, Skype for Business, Snapchat, Telegram, Threema, Viber и WeChat.

Однако санкции за использование зарубежных программ не предусмотрели. Ситуацию решил исправить замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, предложивший внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях и установить штрафы за незаконное использование мессенджеров. По его замыслу, за это нарушение будут назначать административный штраф на должностных лиц в 30—50 тысяч рублей, на юридических лиц — 100—700 тысяч. Дела будут рассматривать судьи, а Роскомнадзор — присылать им протоколы.

«Концепция законопроекта, направленная на защиту персональных данных и данных о переводах денежных средств граждан, является актуальной и востребованной», — указал в письме на имя депутата Горелкина вице-премьер Дмитрий Григоренко. Кабмин поддержал законопроект.

Банки и некредитные финансовые организации, например, участники рынка ценных бумаг, инвестфонды, НПФ, не могут предоставлять свои услуги с помощью иностранных мессенджеров. При оказании госуслуг или выполнении госзадания использовать зарубежные программы для передачи платежных документов запрещено, как и предоставлять персональные данные россиян или данные о переводах денег. Правила касаются государственных организаций и компаний, в которых доля госучастия больше половины.

Рабочую переписку чиновников в прошлом году перевели в отечественный мессенджер для госслужащих VK. Соответствующее поручение вице-премьер Дмитрий Чернышенко дал главе Минцифры Максуту Шадаеву. При этом, как отмечал последний, это не означает запрет использования тех же Telegram, WhatsApp или Viber для личного общения, например, обмена фотографиями с друзьями. «Где информация, которой обмениваются сотрудники госкомпаний, представляет ценность с точки зрения государства, будет ограничение для рабочих коммуникаций, — сказал Шадаев на конференции CNews Forum 2022. — Для рабочей коммуникации, конечно, должны использоваться рабочие инструменты, это вопрос кибергигиены».

Переводить деньги в адрес самих мессенджеров россияне по-прежнему могут. Например, оплачивать подписки на премиум-сервисы или пользоваться ботами для сбора пожертвований, напомнил Антон Горелкин, у которого тоже есть платный аккаунт. Кроме того, некоторые мессенджеры имеют рекламные платформы — они останутся доступны для россиян.

Информационные сообщения своим клиентам банки и другие организации рассылать через иностранные платформы смогут.