Общество

Об опасности для здоровья при неправильном выходе из поста предупредила диетолог

Возвращаться к привычному рациону после соблюдения поста нужно поэтапно, начиная с нежирных продуктов и легкоусвояемого белка. Об этом рассказала гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Гузель Евстигнеева.

По ее словам, для тех, кто постился, обильное застолье на Пасху может закончиться болевым синдромом, а также развитием заболеваний ЖКТ или обострением уже существующих, пишет «Москва 24».

«За время поста наши ферментные системы, в частности поджелудочной железы и кишечника, отвыкли от белково-жировой нагрузки. Поэтому резко возвращаться к привычному рациону питания опасно», - сказала Гузель Евстигнеева.

Врач уточнила, что это может привести, например, к воспалению желчного пузыря (холециститу) или поджелудочной железы (панкреатиту). А если заболевание уже есть, высок риск, что оно перейдет в острую форму, предупредила врач.

Самым сложным для переваривания пасхальным продуктом Евстигнеева назвала творожную пасху. Тем более если она сделана из жирного творога, сливок, сметаны и с добавлением орехов.

«Такой высокожировой продукт особенно опасен для тех, у кого есть камни в желчном пузыре, так как он является мощным провокатором сократительной активности органа. Начинать выход из поста лучше всего с легкоусвояемых белков. Это может быть нежирная рыба, морепродукты, курица или индейка. Плюс легкий гарнир из крупы или любых овощей», – отметила гастроэнтеролог.

При этом важно, чтобы термообработка продуктов была щадящей: приготовление на пару, варка, тушение, запекание. От обжаренных в масле блюд гастроэнтеролог посоветовала отказаться.

Также врач рекомендовала не готовить для праздничного стола тяжелые салаты с майонезом типа мимозы или оливье. Лучшим вариантом будут овощные нарезки или салаты, заправленные оливковым маслом, заключила эксперт.