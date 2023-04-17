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Общество

Российские IT-компании стали набирать гуманитариев для развития нейросетей

19.04.2023 09:01|ПсковКомментариев: 0

«Яндекс» начал нанимать людей гуманитарных профессий для обучения своей нейросети — российского аналога ChatGPT. Теперь для журналистов, педагогов, филологов откроют сотни вакансий. Об увеличении интереса к таким специалистам говорят и в других IT-организациях, в частности, в VK и «Ростелекоме».

В «Яндексе» им предложат стать AI-тренерами или их руководителями, отметили в компании. Эти люди будут готовить эталонные тексты для обучения YaLM 2.0 — российской версии генеративной сети ChatGPT, разрабатываемой «Яндексом», сообщают «Известия».

Источник издания, знакомый с планами компании, утверждает что зарплата одного такого сотрудника «Яндекса» в Москве с учетом всех надбавок и бонусов может составлять около 150 тысяч рублей в месяц.

Тренд на привлечение гуманитариев в IT-компании, занимающиеся ИИ, действительно есть, согласен президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.

«Есть общая надежда на то, что можно сделать бизнес, если ИИ приблизить к человеку, и тогда компетенции социологов, психологов, филологов и даже артистов здесь могут быть крайне востребованы. Спрос на них на фоне ажиотажного интереса к ИИ действительно может быть велик и достигать тысяч человек. После того, как будут выработаны стандарты, устойчивые бизнес-модели и нормативное регулирование его использования, ажиотаж спадет, но потребность IT-рынка в таких специалистах останется и будет иметь тренд к росту», — считает специалист.

По мнению Макарова, компетенции гуманитариев позволят создавать не только эталонные тексты для нейросетей. Их опыт позволит, к примеру, создавать инструменты, угадывающие эмоции пользователей, предсказывающие поведение, полагает он.

Теги: #IT #нейросеть
Источник: Псковская Лента Новостей
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