Общество

Выручка российской дочерней компании Google в 2022 году упала на 82%

Выручка российской дочерней компании американской корпорации Google ООО «Гугл» упала с 134,3 в 2021-м до 24,2 миллиарда рублей в 2022 году, что составило 82%.

При этом, чистый убыток «Гугл» за минувший год уменьшился на 61%, до 10,2 миллиарда рублей, пишет RuNews24.

В ноябре 2022-го Арбитражный суд Москвы ввел в отношении «Гугл» по заявлению компании начальную процедуру банкротства. Рассмотрение дела по существу назначили на 13 марта 2023 года. Дебиторская задолженность «дочки» Google в РФ насчитывала 27 миллиардов рублей, уточнил суд. Кроме того, размер денежных обязательств компании перед кредиторами составляет 18,7 миллиарда рублей. Долг по оплате труда сотрудникам и выплате им выходных пособий насчитывает 271,2 миллиона рублей, по обязательным платежам - 85,7 миллиона рублей.