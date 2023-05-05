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Общество

Владимир Воробьев о патриотическом воспитании молодежи и депутатской деятельности

09.05.2023 17:33|Псков

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 9 мая. Гость студии — полковник в запасе, заместитель председателя Псковской городской Думы Владимир Воробьев. В рамках эфира ведущий Артем Татаренко поговорил с ним о празднике Дня Победы и патриотическом воспитании молодежи, а также обсудил вопросы депутатской деятельности.

 

– Владимир Николаевич, вы родились буквально через три года после Победы. На ваших глазах восстанавливали сельское хозяйство. Вы видели поколение победителей, тех, на чьих плечах эта Победа состоялась. Насколько значим этот праздник лично для вас? 

– Война была трагедией, но тем не менее, она проявила все лучшие в народе: стойкость и мужество, единство и сплоченность перед лицом ненавистного врага, трудолюбие и самоотверженность, талант инженеров и полководцев, воинскую доблесть и любовь к Родине. Благодаря этим качествам, мы смогли победить врага. В каждой семье судьба и история дедов и прадедов отстоявших свободу. Сейчас уже поколение фронтовиков и тружеников тыла уходит, и нам остается только сохранить о них светлую память и стараться быть достойными их великого подвига. Они совершили великий подвиг, победили сильнейшего врага. После войны пришли, восстановили разрушенное войной народное хозяйство, подняли экономику, воспитали прекрасных детей и сейчас воспитывают внуков. Этот подвиг должен жить в сердце каждого современного россиянина. 

Время над этим праздником не властно. Я хочу поздравить всех ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, хотя их очень осталось мало, к великому сожалению, с Днем Победы. Желаю им здоровья, счастья, вдохновения, всего самого доброго и светлого, что есть в нашей жизни. Спасибо вам всем за тот великий подвиг, который вы совершили во имя Отечества, во имя нашего великого многонационального народа. Спасибо вам!

- Какие мероприятия, акции и методы считаете наиболее эффективными для воспитания нашего молодого поколения, становления личности? 

– Лично мне и всем депутатам Псковской городской Думы очень приятно встречаться со школьниками, с молодежью, с рабочими коллективами. Мы это делаем постоянно. Накануне вывода советских войск из Афганистана, накануне дня Сталинградской битвы, других значимых праздников, мы всегда идем в школы, встречаемся с молодежью и рассказываем о исторических событиях, связанных с нашей страной. Мы обращаемся к тем людям, которые получили ранения и находятся на излечении в госпиталях Псковского гарнизона, на реабилитации в своих воинских частях, мы этих ребят тоже берем с собой, посещаем школы. Они рассказывают нашей молодежи, школьникам о всех событиях, о героических поступках наших солдат, офицеров при выполнении своего воинского долга на территории Украины. Школьники очень заинтересованы, внимательно слушают, задают вопросы. Я, как сторонник, активный участник этих событий, вижу большую пользу от того, что именно вот в наше время патриотизм пришел в школы, и он дает положительный результат. Молодежь нужно воспитывать на героических и трудовых традициях нашего великого многонационального народа, на современных значимых событиях. Это дети запоминают, и у них формируется очень хорошее сознание.

– Самые широкие массы людей помогают тем, кто находится в зоне специальной военной операции. Каково ваше мнение? Должен народ участвовать в этих процессах или должно безупречно работать войсковое обеспечение?

– Министр обороны РФ Сергей Шойгу всегда и везде подчеркивает, что наши Вооруженные силы, которые принимают участие в специальной военной операции, обеспечены всем необходимым для жизни и боя. Наша промышленность делает все для того, чтобы наши воины при проведении специальной военной операции не испытывали недостатка ни в чем. Накануне даты гибели Героя Советского Союза Коровина, нас пригласили в школу в Псковский район. Ребят подготовили треугольник с добрыми словами для наших солдат. Одна девушка, которая закончила школу, сейчас работает медицинской сестрой непосредственно в воинской части, которая дислоцируется на территории Донбасса, принимает участие в боевых действиях. Она, когда это письмо получила, даже прослезилась, потому что она училась в этой школе.

Депутаты и псковичи активно участвуют в благотворительной помощи для наших воинов. Это знак внимания. Никто не думает, что там они голодные, нет у них обмундирования. Но получение именно от населения, от города таких подарков согревает душу, и это напоминает еще людям о том, что надо добросовестно, честно выполнять свой воинский долг.

– Неоднократно появлялись предложения о создании кадетского корпуса. В школе №19 есть кадетский класс, но полноценного корпуса нет. Нужен ли кадетский корпус, класс, школа? Почему, на ваш взгляд, не очень активно идут процессы?

– Вопрос создания кадетского корпуса в Пскове возник уже давно. Раньше у нас был кадетский корпус, и многие видные люди стали большими учеными – выходцы из этого корпуса. Этот вопрос на повестке дня до сего времени стоит. Мы обращаемся к тем людям, от которых зависит решение этого вопроса. Этот вопрос с повестки дня не снимается, он будет решен в ближайшей перспективе. И кадетский корпус обещают на территории города Пскова построить. Он будет обеспечиваться за счет министерства обороны РФ в полном составе. Решение не отменено.

– Ваша депутатская деятельность по единому городскому округу не останавливается. Могли бы выделить сейчас наиболее актуальные для города проблемы? Как оцениваете общую обстановку? Конструктивно ли проходит работа по взаимодействию с главой города?

– Депутаты Псковской городской Думы и руководство поддерживают конструктивные, теплые отношения с главой города Борисом Андреевичем Елкиным. Все вопросы решаем совместно. Сейчас возникла проблема: после зимы на многих дорогах появились выбоины, но глава города активно реагирует на это. Во многих местах приступили к ремонту: заделывают ямы, вырезают квадраты, которые образовались, и закладывают новым материалом. Правую половину моста через реку Великую сделали. Транспорт пошел по этому мосту, сделают и вторую. Как сказал Борис Андреевич Елкин, в ближайший месяц эта проблема будет решена положительно.

Сейчас депутаты также активно участвуют в городских субботниках. Уже один субботник провели, как будет организована спилка сухих деревьев, мы еще раз выйдем на субботник уже после праздника и уберем в том районе.

Кроме того, идет активная подготовка к выборам губернатора Псковской области. Все депутаты принимают активное участие. 

Беседовал Артем Татаренко

Пресс-портрет
Воробьев Владимир Николаевич Заместитель председателя Псковской городской Думы
Теги: #день Победы
Источник: Псковская Лента Новостей
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