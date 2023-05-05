Арт-фестиваль «Коридор» проведут зоозащитники в Пскове

Дружественный арт-фестиваль «Коридор» пройдет в Пскове 3 июня с 10:00 до 19:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в волонтерской организации «Зоозащита».
В программе фестиваля:
В этом году фестиваль традиционно пройдёт на территории приюта «Лесопилка» (улица Новгородская, 7). Вход свободный для всех гостей.
Страница фестиваля здесь>>>
Организаторы фестиваля: ПРОО «Зоозащита», региональный библиотечный центр креативных индустрий и цифровых технологий ГБУК «ПОУНБ» им. Я.В. Курбатова, молодежный центр города Пскова.
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