Общество

Региональный этап лиги дебатов «Истина» пройдет в Пскове 12 мая

Региональный этап лиги дебатов «Истина» пройдет в Пскове 12 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко.

В региональном этапе примут участие 14 команд (10-11 классы), которые стали победителями муниципального этапа.

Мероприятие состоится в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова (улица Профсоюзная, дом 2).

Напомним, в прошлом году первое место заняла команда «Эврика» Яммской средней школы Гдовского района. Второй с незначительной разницей в результате стала великолукская команда «Деловые люди» - лицей №11. Третье место - команда «Модуль Х» из Пыталово.