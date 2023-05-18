Общество

Российские врачи спасли пациента с четырьмя видами рака

Пациента с «первично-множественным раком» спасли врачи в Новосибирске. Как уточнили в новосибирском медицинском центре Мешалкина, у 82-летнего местного жителя впервые обнаружили рак кишечника в 2010 году.

Спустя семь лет болезнь вернулась, затронув другой отдел кишечника. В прошлом году у пациента одновременно обнаружили еще два новых рака. Из-за возраста, а также из-за сопутствующих болезней ни одна клиника не решалась провести мужчине операцию, пишет RuNews24.

Несмотря на диабет и рубцово-спаечный процесс после предыдущих операций, мужчина смог пройти реабилитацию после операции и выписаться домой в удовлетворительном состоянии.

При этом врачи отметили предрасположенность мужчины к онкозаболеваниям.

«Вероятно, так реализуется генетическая предрасположенность: организм словно нацелился погибнуть от рака, но хирурги из раза в раз ему не дают», – объяснил завотделением онкологии в центре Мешалкина Максим Никитин.