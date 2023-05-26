Общество

Для многодетных семей предложили новую льготу

Замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила ввести новую льготу для многодетных семей — увеличить для них размер земельного участка, не облагаемого налогом.

В своем обращении депутат уточнила, что на данный момент россияне, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, не платят земельный налог с 600 квадратных метров площади своего земельного участка, однако государство предоставляет им бесплатно до 15 соток. Поэтому Лантратова посчитала целесообразным дать многодетным семьям возможность не платить налог на все 15 соток. Об этом сообщают «Известия».

Депутат также сочла необходимым увеличить жилую площадь, с которой можно получить налоговый вычет. На данный момент, если семья платит налог с квартиры или комнаты, вычет предоставляется в размере кадастровой стоимости пяти квадратных метров. Лантратова предложила вычитать из нормы 18 квадратных метров на каждого несовершеннолетнего ребенка.