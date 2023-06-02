Общество

Фестиваль «Нашествие» отменили четвертый год подряд

Музыкальный фестиваль «Нашествие» перенесен на 2024 год, его место проведения изменится, заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

«Проведение рок-фестиваля «Нашествие» в Калужской области вызвало много обсуждений среди жителей региона. С одной стороны, мы становимся домом для главного музыкального события страны. С другой стороны, в ходе дискуссии справедливо звучали мнения, что сейчас для «Нашествия» — не то время», — цитирует губернатора РБК.



Решение принято после общения с организаторами и правоохранительными ведомствами, губернатор заслушал на заседании рабочей группы «подробный доклад о готовности к проведению масштабного фестиваля».

«Нашествие» — крупнейший в стране рок-фестиваль под открытым небом, он проводится с 1999 года. Его планировали провести 26–28 июля близ деревни Митяево в Калужской области. Организаторы пообещали в скором времени сообщить о порядке возврата билетов. В числе заявленных групп на 2023 год были «Алиса», Lumen, The Hatters, «Чайф», «Ария» и другие.

Фестиваль, таким образом, не состоится уже четвертый год подряд. В 2020 году его отменили из-за пандемии коронавируса, летом 2021-го его собирались провести в подмосковном Серпухове, но от этих планов пришлось отказаться. Весной 2022 года организаторы перенесли его на 2023 год.