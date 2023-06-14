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Подготовлен обзор типичных нарушений для регистрации в управление министерства юстиции

Подготовлен обзор типичных нарушений законодательства Российской Федерации, допускаемых некоммерческими организациями, в том числе общественными объединениями и религиозными организациями в документах, представляемых для государственной регистрации в управление Министерства юстиции Российской Федерации по Псковской области за 2022 год.

Управлением министерства юстиции Российской Федерации по Псковской области на постоянной основе осуществляется анализ и мониторинг основных ошибок и нарушений, допускаемых при оформлении документов, представляемых на государственную регистрацию в управление.

Федеральными законами от 12 января 1996 № 7 – ФЗ «О некоммерческих организациях», от 19 мая 1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», от 26 сентября 1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», от 08 августа 2001 № 129 – ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, определяющими правовое положение, порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации отдельных видов некоммерческих организаций, устанавливаются определенные требования к документам, представляемым заявителями для государственной регистрации.

При проведении юридической экспертизы документов, поступивших в управление для государственной регистрации некоммерческих организаций, заявителями допускается ряд типичных ошибок и нарушений, которые можно разделить на группы:

Ошибки, допускаемые заявителями при заполнении форм заявлений и при предоставлении на государственную регистрацию иных документов;

Ошибки, допускаемые заявителями при оформлении протоколов общего собрания учредителей (членов), решений единственного учредителя;

Нарушения, связанные с наличием в учредительных документах положений, противоречащих федеральному законодательству.

Для государственной регистрации некоммерческих организаций применяются формы документов, утвержденные приказом Федеральной налоговой службы от 31 августа 2020 № ЕД-7-14/617@ (ред. от 15 августа 2022) «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств».

К типичным ошибкам, связанным с ненадлежащим оформлением документов, можно отнести следующие недочеты:

1. Ошибки, допускаемые при заполнении форм документов, необходимых для государственной регистрации некоммерческой организации:

в пункте 1 заявления о государственной регистрации юридического лица при создании (форма Р11001) сокращенное наименование некоммерческой организации не идентичное указанному наименованию в пункте 1 заявления;

заполнение заявлений осуществляется не заглавными, а строчными (прописными) буквами, напечатанными шрифтом высотой менее или более 18 пунктов;

при использовании для заполнения формы заявления программного обеспечения печать знаков выполняется заглавными буквами шрифтом отличным от Courier New;

заявителями прилагаются незаполненные листы, а также полностью незаполненные страницы многостраничных листов формы заявления;

неверно указываются наименования района, города, улицы, несоответствующие правильным наименованиям, содержащимся в ФИАСе (Федеральной информационной адресной системе);

при указании в заявлении адреса местонахождения некоммерческой организации не используются либо используются некорректно сокращенные наименования видов населенных пунктов адресообразующих элементов в соответствии с правилами сокращенного наименования адресообразующих элементов, утвержденными приказом министерства финансов Российской Федерации от 5 ноября 2015 № 171-н «Об утверждении перечня элементов планировочной структуры, элементов улично – дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса и Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов»;

коды по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности указываются с цифровым значением менее четырех цифровых знаков кода, кроме того, показатели кодов заполняются не слева направо, а слева вниз;

номера паспортов заявителей указываются без пробелов между серией и номером, не указываются коды подразделений, выдавших документы;

при внесении изменений в сведения о физическом лице, имеющим право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации, сведения о прекращении полномочий прежнего руководителя и возложении обязанностей на нового руководителя указывается на одном бланке листа «И» заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственной реестре юридических лиц (форма Р13014);

лист «А» заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (форма Р13014), «Сведения о наименовании» юридического лица не прилагается в случае, если некоммерческая организация меняет свое наименование;

документы представляются в не прошитом и непронумерованном виде.

при заполнении заявлений, представляемых на государственную регистрацию в управление используется ручка с чернилами не черного цвета (синего);

в заявлениях, представляемых на государственную регистрацию в управление, отсутствует нумерация страниц, либо страницы пронумерованы не полностью, или проставляется нумерация с допущенными нарушениями;

учредительные документы религиозных организаций, протоколы общих собраний учредителей, участников религиозных организаций не заверены подписью и печатью Епархиального архиерея;

при подачи документов на государственную регистрацию религиозных организаций отсутствует справка о принадлежности создаваемой местной религиозной организации к Централизованной религиозной организации, документ, подтверждающий существование религиозной группы на данной территории на протяжении не менее пятнадцати лет;

если у физического лица имеется ИНН - идентификационный номер налогоплательщика (свидетельство о постановке на учет в налоговом органе), то показатель «ИНН» подлежит обязательному заполнению, однако, указанные сведения в заявлении не представляются;

несоответствие данных, указанных в заявлении сведениям, содержащихся в документе, удостоверяющем личность;

заявление на государственную регистрацию предоставляет неуполномоченное лицо;

в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании (форма Р11001) отсутствует обязательное приложение – Лист Ж «Сведения о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности»;

номера контактных телефонов заявителя или лица, имеющего право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации указываются с нарушением требований утвержденных приказом Федеральной налоговой службы от 31 августа 2020 № ЕД-7-14/617@ (ред. от 15 августа 2022) «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств».

2. Наличие недостоверных сведений в представляемых документах:

наличие совершенно разных наименований в названии некоммерческой организации, указанных в уставе, в заявлении и протоколе, наличие одновременно нескольких различных наименований создаваемой некоммерческой организации в одном документе (протокол);

дата присвоения Основного государственного регистрационного номера (ОГРН), а также сам ОГРН не соответствует данным, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ);

наименование должности лица, имеющего право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации в заявлении, не соответствует наименованию должности, содержащемуся в учредительных документах, протоколе;

в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании (форма Р11001), а также при внесении изменений в учредительные документы (форма Р13014) юридический адрес некоммерческой организации не совпадает с адресом, указанном в уставе, протоколе, гарантийном письме о предоставлении юридического адреса, договорах аренды (безвозмездного пользования);

заявление удостоверяется подписью неуполномоченного лица;

неправильно заполняются реквизиты для уплаты государственной пошлины.

На практике встречаются случаи указания в платежных документах реквизитов налоговых органов, управлений министерства юстиции иных регионов. Обратите внимание на то, что госпошлина за государственную регистрацию (при создании или изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица) оплачивается способом, подтверждающим, что платеж осуществлен от имени данного юридического лица и за счет его собственных средств.

Надлежащие реквизиты для уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию некоммерческих организаций размещены на сайте управления в разделе деятельности некоммерческих организаций.

Типичные ошибки, допускаемые заявителями при оформлении протоколов общих собраний учредителей (членов), решений единственного учредителя:

В протоколах, представляемых для государственной регистрации некоммерческой организации заявителями не указывается список лиц (учредителей, участников или членов), присутствующих на заседании полномочного органа.

Протоколы, представленные на государственную регистрацию содержащие более одного листа не прошиты, не пронумерованы, отсутствуют подписи заявителя на обороте последнего листа на месте прошивки.

Не соблюдаются правила оформления протокола в части его подписания. Согласно пункту 3 статьи 181.2 ГК РФ протокол подписывается председателем и секретарем заседания полномочного органа, в протоколе указывается дата, время и место проведения.

Представленные на государственную регистрацию протоколы общего собрания учредителей не соответствуют требованиям статьи 181.2 ГК РФ в части отсутствия сведений о лицах, проводивших подсчет голосов (п.п.4 п.4).

В протоколах учредительного собрания общественной организации отсутствуют сведения о создании организации, об утверждении устава, формировании органов управления и контроля.

В протоколах общего собрания учредителей, решениях единственного учредителя при создании некоммерческой организации не формируется имущество, необходимое для осуществления приносящей доход деятельности, в случаях, если организация намеревается ее осуществлять и указывает об этом в содержании учредительных документов.

В представленных на государственную регистрацию в Управление документах допускаются орфографические ошибки.

При подаче документов на государственную регистрацию типичные ошибки допускаются также в выписках из протоколов учредительных съездов (конференций) или общих собраний, заседаниях высших органов управления (высших руководящих органов) организации, содержащих решения о создании некоммерческой организации, об утверждении учредительных документов и об избрании (назначении) органов (о формировании руководящих и контрольно-ревизионных органов).

При оформлении выписки из протокола (протокола, решения) необходимо учитывать общие требования к оформлению протокола. Указанная выписка в обязательном порядке должна включать:

дату, время и место проведения учредительного съезда (конференции), общего собрания, заседания;

список учредителей - участников учредительного съезда (конференции), общего собрания, заседания;

сведения о количественном и персональном составе рабочих органов (президиум, секретариат и прочее), информацию о наличии кворума указанного собрания, заседания;

существо принятых решений и результаты голосования по ним;

сведения (фамилия, имя, отчество) об избранных (назначенных) членах органов (руководящих и контрольно-ревизионных органов);

фамилию и подпись председателя и секретаря съезда (конференции), общего собрания, заседания.

Типичные ошибки, связанные с наличием в учредительных документах положений, противоречащих федеральному законодательству:

При изучении учредительных документов некоммерческих организаций специалистами управления часто выявляется такое нарушение ст. 28 Федерального закона «О некоммерческих организациях»: как отсутствие в учредительных документах структуры, компетенции, порядка формирования и сроков полномочий органов управления некоммерческой организации, порядка принятия ими решений и выступления от имени некоммерческой организации.

В учредительных документах некоммерческой организации не определен предмет деятельности организации, порядок внесения изменений в учредительные документы организации, порядок использования имущества организации в случае ее ликвидации, источники формирования ее имущества, что не отвечает требованиям ст. 14 Федерального закона «О некоммерческих организациях».

Нарушаются требования пункта 5 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», согласно которым некоммерческие организации вправе иметь символику – эмблемы, гербы, иные геральдические знаки, флаги и гимны, описание которой должно содержаться в учредительных документах. Однако, уставы некоммерческих организации не содержат положений, описывающих эмблемы.

В решении о создании некоммерческой организации отсутствует информация о порядке, размере, способах и сроках образования имущества, необходимого для осуществления приносящей доход деятельности, что является нарушением пункта 3 статьи 50.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Наименование общественного объединения не содержит указание на организационно – правовую форму, территориальную сферу и характер его деятельности (нарушение статьи 28 Федерального закона «Об общественных объединениях»).

Наименование некоммерческой организации не содержит указание на ее организационно-правовую форму и характер деятельности, что является нарушением требований статьи 4 Федерального закона от 12 января 1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Встречаются случаи, когда вновь создаваемые некоммерческие организации используют полностью идентичные наименования некоммерческих организаций, ранее уже зарегистрированных управлением с таким же наименованием, что является нарушением подпункта 2 пункта 1 статьи 23.1 закона «О некоммерческих организациях».

В уставах общественных объединений выявляются случаи отсутствия сведений о постоянно действующем руководящем органе, что является нарушением требований статьи 8 Закона «Об общественных объединениях», в соответствии с которой, в случае государственной регистрации общественной организации ее постоянно действующий руководящий орган осуществляет права юридического лица от имени общественной организации и исполняет ее обязанности в соответствии с уставом.

Коды основного и дополнительных видов экономической деятельности, заявляемые некоммерческими организациями для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц, не соответствуют ее целям, задачам и видам деятельности, предусмотренным уставом, что противоречит положениям статьи 24 Закона «О некоммерческих организациях».

В нарушении требований статьи 24 Федерального закона от 12 января 1996 № 7 – ФЗ «О некоммерческих организациях» виды экономической деятельности, предусмотренные уставами некоммерческих организаций, а также виды экономической деятельности, указанные в заявлениях, представляемых на государственную регистрацию в управление, не соответствуют реальным уставным целям некоммерческих организаций.

В нарушение требований статьи 65.3 Гражданского кодекса РФ лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов корпоративных некоммерческих организаций и члены их коллегиальных исполнительных органов составляют более одной четверти состава коллегиальных органов управления корпоративных некоммерческих организаций и являются их председателями (руководителями).

В целях недопущения ошибок при оформлении документов, предоставляемых для государственной регистрации, целесообразно рекомендовать заявителям следующее:

подробно изучать нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность некоммерческой организации (в соответствии с ее организационно-правовой формой и характером деятельности);

знакомиться с информацией по вопросам государственной регистрации некоммерческих организаций, размещенной на официальном интернет-сайте управления, а также на информационных стендах в помещении Управления и в информационных буклетах;

Кроме того, в целях соблюдения положений конституции Российской Федерации и действующего законодательства Российской Федерации, рекомендуется в своих учредительных документах обязательно предусматривать положения Федерального закона от 5 мая 2014 года № 99 – ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

Подготовлено управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Псковской области