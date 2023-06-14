Общество

Правительство планирует поднять зарплату педагогам и воспитателям на 30% в России

В России запланировано повышение средней заработной платы работников системы образования к 2026 году примерно на 25-30%. Об этом говорится в докладе правительства Федеральному собранию о реализации государственной политики в сфере образования.

Из представленной правительством таблицы следует, что по итогам 2022 года средняя месячная зарплата педагогов в государственных школах составила 49,7 тысяч рублей. В этой же таблице говорится, что к 2026 году средняя заработная учителя прогнозируется на уровне 67 тысяч рублей в месяц, передает ТАСС.

Также, согласно прогнозу правительства, к 2026 году зарплата педагогических работников в учреждениях дошкольного образования вырастет более чем на 30%. По итогам 2022 года она составила 43,1 тысяч в месяц и вырастет до 58,1 тысяч в месяц.

Кроме этого, в правительстве к 2026 году ожидают снижение численности педагогических работников почти на 100 тысяч человек — до 527,9 тысяч.