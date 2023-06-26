Общество

Приставы должны будут закрывать дела в течение трех дней после оплаты долга

Закон, по которому приставы должны будут закрывать дела в течение трех дней после оплаты долга, подписал президент России Владимир Путин.

Срок будет отсчитываться со дня поступления в Федеральную службу судебных приставов информации о погашении долга из государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах, пишет FlashNord.

Также основанием для закрытия дела будет являться ситуация, когда взыскать долги невозможно. На это тоже отводится три дня.

Закон вступит в силу с 1 июля 2024 года.