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Общество

Учитель без «вышки»: можно ли так утолить кадровый голод?

28.06.2023 17:25|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» об инициативе набирать в школы учителей без высшего образования. Какие здесь «за» и «против»? Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Учителей-предметников для российских школ, возможно, будут готовить в колледжах. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме. Необходимость такой меры объясняют дефицитом кадров в региональных учреждения образования.

В данный момент с дипломом об окончании среднего специального педагогического образования можно трудиться только в детских садах и в начальной школе. В случае, если инициатива Минпросвещения получит поддержку, выпускники колледжей смогут преподавать в школах с пятого по девятый класс.

Однако обучение в колледже длится в среднем 3-4 года. А чтобы стать педагогом-предметником с высшим образованием, требуется около 5 лет. Очевидно, что более длительный срок обучения позволяет глубоко вникнуть в предмет. Если же готовить учителей по «ускоренной программе», то и результат может быть плачевный: качество образования неизбежно снизится. Именно поэтому среди общественности и в педагогическом сообществе идея не нашла однозначной поддержки.

В то же время, некоторые эксперты считают, что инициативу Минпросвещения можно рассматривать как временную меру для восполнения дефицита кадров в школах.

Достаточно ли педагогу среднего специального образования для работы в школах? Как это повлияет на качество образования? Поможет ли идея Минпросвещения решить проблему с кадрами в школах? Поговорим об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

Фундаментальные предметы в школе можно преподавать только выпускникам вузов, считает экс-ректор Псковского государственного университета Юрий Демьяненко. Но есть ряд предметов, которым можно обучать, имея среднее специальное образование. Например, это рисование, технология, пение и физкультура.

«Смотря для какого предмета. Допустим, труды или технология у девочек, физическая культура, музыка, пение, изобразительное искусство, черчение — вот по этим предметам, наверное, можно. Я бы поддержал эту идею. По основным предметам — русский язык, литература, математика, физика, химия — я категорически против. Надо готовить учителей, у нас достаточно вузов. Не хватает только заработной платы. Та заработная плата, которую сегодня получает учитель, конечно, не привлекательна. Это же не дело, когда сегодня учителя начальных классов работают в две смены. В первую смену первый класс ведут, во вторую смену — второй или третий класс. Только потому что зарплата маленькая. Это же неправильно. А учителя начальной школы могут быть со средним образованием. Те предметы, которые я перечислил, наверное, могут вести по 9 класс. Ну а основные предметы, фундаментальные предметы, я бы сказал, конечно, нет. Я противник этого. Должны быть учителя с высшим образованием. Это и компетентность, это и эрудиция, это и определенные навыки, приобретенные уже в процессе учебы в университете. Там много можно перечислять факторов, которыми не смогут обладать выпускники средних профессиональных учебных заведений. Педагогических я имею в виду, может быть, даже не педагогических, если мы имеем в виду учителей физического труда, технологии».

По словам директора Опочецкого индустриально-педагогического колледжа Оксаны Бугряковой, студенты колледжа нацелены на то, чтобы обучать школьников в начальных классах. Но для преподавания на уровне основного общего образования скорее всего потребуется пройти дополнительную переподготовку.

Фото: Оксана Бугрякова / «ВКонтакте»

«На уровне начального общего образования, безусловно. Насколько это может быть качественно на уровне основного общего образования… Я думаю, что все равно, наверное, после учреждения СПО необходимо пройти какую-то дополнительную переподготовку. Качество образования ни в коем случае не должно страдать. Студенты колледжа нацелены на что? Прежде всего, на то, чтобы преподавать именно на уровне начального общего образования. Либо тогда, может быть, как вариант, какую-то специфику уже вводить в колледже, преподавание, например, с уклоном на информатику или с уклоном на математику. У нас в следующем году будет уклон именно с информатикой».

Предложение Минпросвещения может быть одним из временных методов восполнения дефицита кадров в образовательных учреждениях, считает председатель Общественной палаты региона, председатель псковского профсоюза работников образования Наталья Горбачева.

«Сейчас надо просто спасать образование, и это — один из методов. В данном случае, когда человек ведет 37 часов, то о каком качестве образования можно говорить? Поэтому как вариант, как временную меру — это допустимо. Но этот процесс надо обязательно, во-первых, контролировать со стороны администрации, ну и потом наставничество у нас все-таки развито. Предметы должны все вестись, программы должны выполняться. И если студент настроен на работу, это будет одна из практик, возможность приобрести опыт работы. Вот и все. Тем более с 5 по 9 класс это реально. Если говорить о нашей области, то у нас же опочецкий колледж имеет определенную ориентацию. О чем мы говорим? Если о вузе о нашем, есть ли там такие программы? Поэтому здесь надо или предусмотреть методическую подготовку на первой ступени, чтобы уже человек со средним специальным образованием приходил не просто так, а приходил с конкретными, с определенными навыками, без которых невозможно работать в школе».

За более короткий срок невозможно получить все знания и навыки, которые необходимы учителю, уверена представитель родительского комитета Псковской области Оксана Нани. Проблему дефицита кадров в образовательных учреждениях нужно решать с помощью повышения престижа профессии и повышения уровня заработной платы.

«Далеко не каждый человек, обладающий знаниями, информацией, может донести ценность этих знаний, эти знания до аудитории. Это на самом деле талант, это постоянное повышение квалификации, это работа в меняющихся условиях, потому что в любом случае поколения меняются, меняются ценности, меняются интересы. И вот чтобы донести эту информацию, нужно в любом случае дополнительно постоянно учиться, нужно работать с эмоциональным выгоранием действующих педагогов, чтобы работали психологи, чтобы помогали разбираться в сложных ситуациях, которые возникают при работе, например, с какими-то сложными группами детей. И вот этому нужно учиться уже имеющим образование педагогам. Как донести данную информацию? Не может уложиться у специалиста информация и знания, которые он должен будет передать, в течение 5 лет, он должен усвоить изначально, получить эти знания. А если мы говорим о среднем образовании, то это минимум сокращается получение образования в два раза. Что он сможет преподнести и донести до детей, если сам не будет этим обладать? И очень большая группа детей, не имея информации, также не сможет поступить в вузы и стать хорошими специалистами без помощи репетиторов. Репетиторы по всем профильным предметам — это достаточно дорогое удовольствие, оно доступно не каждой семье, которая хотела бы, чтобы ее ребенок закончил высшее учебное заведение. Да, есть кадровый голод, как и в других профессиях. Но, на мой взгляд, должны увеличиваться и подниматься престиж профессии педагога, преподавателя, а также зарплата. Должны работать с действующими педагогами, которые уже получили образование и не хотят работать в школе по разным причинам. Чтобы они могли рассчитывать на то, что они будут обеспечены как работой, так и достойным уровнем заработка и уровнем жизни».

Среднее специальное образование достаточно качественное, выпускники педагогических колледжей — это уже готовые специалисты для работы в школе, утверждает директор псковской гимназии №29 Елена Синева. К тому же, у выпускников есть возможность повышения квалификации и дальнейшего получения высшего образования.

«Среднее специальное образование, на самом деле, очень качественное, и боятся его совершенно не нужно. Это уже готовый специалист для работы в школе. Далее у такого специалиста с приобретением опыта, соответственно, есть возможности для повышения квалификации, переподготовки. И, насколько я знаю, мои знакомые коллеги со средним специальным образовали не останавливаются на достигнутом и получают далее высшее образование, идут учиться в институты. Пробовать можно и нужно, потому что в образовании явно ощущается кадровый голод. И по опыту учителей начальных классов, которые выпускаются из опочецкого педагогического колледжа, это очень хороший потенциал для школы».

Идея Минпросвещения не решит проблему дефицита кадров, а только усугубит, утверждает доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Псковского областного института повышения квалификации работников образования, депутат Псковской городской Думы Татьяна Пасман. Недостаточно подготовленные учителя не смогут дать необходимых знаний школьникам и будут психологически не готовы к преподаванию.

«Хотя вопросом на вопрос не хорошо отвечать, но я задам такой вопрос: а хорошо ли, если операции и все другие манипуляции, которые сегодня делает врач, будет делать медсестра после медицинского колледжа? На мой взгляд, также очевиден ответ и на вопрос, хорошо ли будет, если в основную школу придут преподавать учителя, которые заканчивают только колледж. Во-первых, учителя должны грамотно преподавать основы наук. Знания об основах наук закладываются в основной школе. Чтобы эту систему заложить в учеников, учитель сам должен иметь базовые глубокие знания. За время обучения в колледже это сделать невозможно. Во-вторых, это очень глубокая педагогическая и психологическая подготовка. Сделать это за время колледжа также невозможно. А потом это не решит проблему школы, потому что даже после колледжа, придя в современную школу и увидев зарплаты, которые получает современный учитель, увидев ту ответственность, которую на него накладывает общество и родители, увидев отношение к сегодняшнему учителю, настоящее отношение, а не декларируемое, после колледжа точно так же эти учителя молодые будут готовы уйти куда угодно, только не работать в школе. Поэтому я считаю, что это не решение проблемы, а ее усугубление».

Проблема дефицита учителей действительно существует уже очень давно и со временем только усугубляется. Педагоги старших поколений постепенно покидают школы с выходом на пенсию, а молодежь не спешит занять вакансии. Но возможность обучать школьников на уровне среднего общего образования после колледжа не решит эту проблему. Появится иллюзия, что если кадры выпускаются быстрее, то и недостаток в скором времени восполнится. Это маловероятно. Выпускники колледжей, столкнувшись с низким уровнем зарплат, а также с той ответственностью, которая лежит на плечах учителей, скорее всего так и продолжат выбирать любую другую работу взамен преподавательской. Только уже после 2-3 лет обучения, а не 4-5. К этому прибавится и снижение качества образования, так как те, кто решит остаться в школе, не будут иметь необходимых знаний и опыта.

Поэтому проблема с дефицитом кадров в школе лежит намного глубже. И решается повышением уровня заработной платы и признания престижа профессии.

Анастасия Сливинская

Теги: #Дневной дозор #учитель #обучение
Источник: Псковская Лента Новостей
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