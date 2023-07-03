Общество

Что защитит печень от токсинов, рассказали врачи

Защитить печень от токсинов можно при соблюдении трёх важных, но простых приёмов. Эксперты советуют соблюдать правильный режим питания, активно нагружать организм физическими упражнениями и отказаться от употребления алкоголя.

Сбалансированное питание с большим количеством овощей, фруктов и богатое полезными жирами и белками помогает печени эффективно работать. Защитить этот орган от токсинов поможет отказ от сахара, быстрых углеводов, трансжиров. Пища должна быть богата питательными веществами и антиоксидантами, пишет RuNews24.

Физическая нагрузка улучшает кровоток и метаболизм, тогда печень хорошо функционирует. Можно бегать, плавать, ходить, заниматься спортивными играми. Улучшится не только состояние печени, но и всего организма, отметили врачи.

Также чрезмерное употребление алкоголя вредит печени. Ограничение или полный отказ от алкогольных напитков обеспечит долголетие печени. После наступления 40 лет специалисты рекомендуют исключить из рациона вредные для печени продукты. Замедлить старение организма способна аминокислота таурин.