Общество

Псковичам предлагают стать участниками digital-форума в Казани

Международный форум Kazan Digital Week-2023, ориентированный на разработчиков и пользователей цифровых интеллектуальных технологий и продуктов, состоится в столице Республики Татарстан, Казани, с 20 по 22 сентября. Мероприятия пройдет под эгидой правительства Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Миссия форума — содействие в обмене научно-технической информацией, консолидации научно-технологических активов, способных эффективно решить задачи импортозамещения, обеспечить технологический суверенитет и суверенитет данных как основу лидерства РФ в международном сотрудничестве.

Форум планируется провести в смешанном формате (оффлайн и онлайн) на площадках современного международного выставочного центра «Казань Экспо» по 10 тематическим направлениям:

— интеллектуальные транспортные системы;

— цифровые технологии в государственном управлении;

— цифровая индустрия 4.0;

— цифровые технологии в образовании;

— цифровые технологии в культуре;

— кибербезопасность нового времени;

— экосистема финтех;

— инновации, интегрированные в бизнес;

— цифровые технологии в здравоохранении и медицине;

— цифровые технологии в сельском хозяйстве.

В программе форума предусмотрены панельные дискуссии, тематические сессии, круглые столы, выставка высокотехнологических разработок, программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов, действующих образцов техники и оборудования, технические визиты и мастер-классы. Подробности на сайте мероприятия.

Участники форума — представители профессионального сообщества (теоретики и практики), сотрудники научных и научно-исследовательских организаций, цифровой индустрии, а также ученые и специалисты, ведущие самостоятельные исследования по тематикам форума.

В рамках подготовки к форуму планируется проведение серии вебинаров по тематическим направлениям KDW-2023.

Регистрация на форум проходит по ссылке.