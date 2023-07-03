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Общество

Студенты прошли фольклорную практику в Полистовском заповеднике

03.07.2023 18:23|ПсковКомментариев: 0

Фольклорная практика студентов Псковского государственного университета прошла на базе Полистовского заповедника. В этот раз будущие педагоги приехали в деревню Цевло Бежаницкого района. Здесь они в течение нескольких дней собирали информацию о легендах и преданиях, деревенских праздниках и недавнем прошлом этого места. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в заповеднике. 

Фото здесь и далее: Полистовский заповедник

Студентам удалось поговорить примерно с пятьюдесятью жителями Цевла. Опрос помог выяснить, что главным праздником деревни был престольный праздник Казанской Божьей Матери. Отмечался он, скорее всего, летом. На праздник собирались все жители округи, отмечали его широко. Еще жители Цевла рассказали о праздновании Святок и Егорьева дня - скорее всего эти два праздника были также важны для деревни. Также сохранились воспоминания о праздновании Масленицы, которую гуляли на льду Цевельского озера.

«Удалось записать предания, легенды и поверья, связанные с двумя особенно почитаемыми местными жителями местами в деревне – парком Липки и озером Цевло» - поделились участники фольклорной практики. - «Например, участники интервью рассказали, что парк Липки был спроектирован и заложен в XIX веке, сверху, с высоты птичьего полёта, видно, что деревья высажены в форме буквы "К". Первая версия гласит, что деревья растут в форме фамилии немца Корфа, проживающего на территории деревни. Согласно другому мнению, липы высажены в форме буквы "К" в честь Креницина, поместье которого находилось недалеко».
 

Вообще в истории деревни все отмечают усадебный период, затем акцентируют внимание на работе в колхозе и считают положительным и значимым событием создание торфоперерабатывающего предприятия и инфраструктуры в деревне: детского сада, школы, многоквартирных домов. У многих приезжих в Цевло из разных мест (жители Дальнего Востока, поволжские немцы) была мечта о том, что Цевло станет городом.

Фольклорная практика проходит в Полистовье уже третий год подряд, за это время студенты собрали множество интересных и ценных свидетельств жителей Гоголево, Цевло, Язвы. Часть этой информации в заповеднике используется в проектировании экскурсий. 

Теги: #Полистовский заповедник #студенты
Источник: Псковская Лента Новостей
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