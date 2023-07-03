Колиформные бактерии обнаружили в песке на городском пляже в Великих Луках

Лабораторный контроль качества воды в водоемах Псковской области и в местах купания населения продолжает проводить управление регионального Роспотребнадзора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.
На 3 июля в мониторинговых точках исследованы вода в водоемах и песок на пляжах в городских поселениях, в летних оздоровительных лагерях и в местах массового купания населения Псковской области: 52 пробы воды водоемов на санитарно-химические показатели, 58 проб - на микробиологические показатели и 49 проб на паразитологические показатели, а также 54 пробы песка в зонах купания.
Пригодны для рекреационного водопользования водоёмы, у которых качество песка соответствует требованиям СанПиН:
В региональном Роспотребнадзоре обратили внимание, что качество воды в реке Ловать в районе городского пляжа Великих Лук соответствует гигиеническим нормативам. Содержание общих колиформных бактерий, в том числе E.coli, в песке на пляже составило 100 КОЕ/г при нормируемом значении 10 КОЕ/г (превышение в 10 раз). Следовательно, указанная зона рекреации не пригодна для отдыха. Результаты лабораторных исследований управление направило в администрацию города для принятия мер по запрету эксплуатации зоны рекреации.
Аналогичная ситуация и с детским оздоровительным лагерем «Космос», расположенном в Великолукском районе в деревне Урицкое (акватория озера Урицкое).
Качество воды не соответствует требованиям санитарного законодательства по показателю Enterococcus (составил 39 КОЕ/100см3 при нормируемом значении не более 10 (превышение в 3,9 раз). Следовательно, указанная зона рекреации не пригодна для отдыха. Результаты лабораторных исследований управление направило в Центр детского отдыха и оздоровления для принятия мер по запрету эксплуатации зоны рекреации.