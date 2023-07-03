Общество

Колиформные бактерии обнаружили в песке на городском пляже в Великих Луках

Лабораторный контроль качества воды в водоемах Псковской области и в местах купания населения продолжает проводить управление регионального Роспотребнадзора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

На 3 июля в мониторинговых точках исследованы вода в водоемах и песок на пляжах в городских поселениях, в летних оздоровительных лагерях и в местах массового купания населения Псковской области: 52 пробы воды водоемов на санитарно-химические показатели, 58 проб - на микробиологические показатели и 49 проб на паразитологические показатели, а также 54 пробы песка в зонах купания.

Пригодны для рекреационного водопользования водоёмы, у которых качество песка соответствует требованиям СанПиН:

Псков, река Великая - в районе городского пляжа;

Гдовский район, озеро Чудское - в районе поселка Устье, озеро Ужицкое - в районе оздоровительных лагерей «Зеркальный» и «Радуга»;

Дедовичский район, река Шелонь - Дедовичи, у плотины Псковской ГРЭС;

Дновский район, река Полонка, деревня Скново;

Невельский район, озеро Невельское, озеро Большой Иван - в районе лагеря «Звездный», озеро Малый Иван - в районе санатория «Голубые озера» и лагеря «Юный Железнодорожник», озеро Березовское - в районе лагеря «Ленок», озеро Балаздынь - в районе лагерей «Березка» и «Солнечный»;

Новоржевский район, река Льста;

Опочецкий район, река Великая в города Опочка в районе стадиона;

Островский район, река Великая в районе города Остров и в деревне Городище, озеро Гороховое в районе санатория «Гороховое озеро» и в районе лагеря «Алые паруса»;

Палкинский район, озеро Смоленское в поселке Палкино;

Печорский район, озеро Псковское в районе баз отдыха «Кривск» и «Плесков», озеро Тиглецкое, озеро Рагозино;

Плюсский район, река Плюсса в районе пляжа Плюссы;

Порховский район, река Шелонь, Порхов, Мельничная набережная и в районе Старое городище;

Пустошкинский район, озеро Зверино, деревня Холюны; озеро Крупейское, Пустошка;

Пушкиногорский район, река Сороть;

Пыталовский район, река Утроя;

Себежский район, озеро Себежское;

Стругокрасненский район, озеро Песчаное;

Усвятский район, озеро Узмень.

В региональном Роспотребнадзоре обратили внимание, что качество воды в реке Ловать в районе городского пляжа Великих Лук соответствует гигиеническим нормативам. Содержание общих колиформных бактерий, в том числе E.coli, в песке на пляже составило 100 КОЕ/г при нормируемом значении 10 КОЕ/г (превышение в 10 раз). Следовательно, указанная зона рекреации не пригодна для отдыха. Результаты лабораторных исследований управление направило в администрацию города для принятия мер по запрету эксплуатации зоны рекреации.

Аналогичная ситуация и с детским оздоровительным лагерем «Космос», расположенном в Великолукском районе в деревне Урицкое (акватория озера Урицкое).

Качество воды не соответствует требованиям санитарного законодательства по показателю Enterococcus (составил 39 КОЕ/100см3 при нормируемом значении не более 10 (превышение в 3,9 раз). Следовательно, указанная зона рекреации не пригодна для отдыха. Результаты лабораторных исследований управление направило в Центр детского отдыха и оздоровления для принятия мер по запрету эксплуатации зоны рекреации.