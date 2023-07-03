Общество

Почти 60 медалистов выпустились из школ Великих Лук в 2023 году

Лучших выпускников школ 2023 года чествуют в зале драматического театра города Великие Луки сегодня, 4 июля. Об этом глава города Николай Козловский сообщил в своем Telegram-канале.

Видео: Николай Козловский / Telegram

«Сегодня 58 выпускников общеобразовательных учреждений города Великие Луки получат медали "За особые успехи в учении". Именно они являются гордостью нашего города – Города воинской славы. Поздравляем всех с высокой наградой! Пусть во взрослой жизни вам во всём сопутствует успех!» - написал Николай Козловский.

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Ранее сообщалось, что в Псковской области по итогам основного периода сдачи Единого государственного экзамена выпускники школ получили 26 максимальных результатов — 100 баллов.

В частности, максимальные результаты ЕГЭ набрали четыре выпускника великолукских школ.