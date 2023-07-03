Андрей Турчак: До конца весенней сессии будет принят ряд инициатив по поддержке участников СВО

Ряд инициатив по поддержке участников СВО будет принят до конца весенней сессии, сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в своем Telegram-канале.
Законопроекты, которые их предусматривают, сейчас находятся на рассмотрении в Госдуме.
«По каждому из них мы также в тесном контакте с правительством. На прошлой неделе согласовали с Минтрудом окончательную редакцию поправок, направленных на приостановление срочных трудовых контрактов на период СВО для мобилизованных и добровольцев. Также с правительством подготовили поправки о переводе в денежную форму части социальной помощи, которая предоставляется ветеранам боевых действий, введение набора социальных услуг. Уверен, до конца этой весенней сессии мы эти изменения примем», - сказал Андрей Турчак.