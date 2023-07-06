Общество

Регионы России смогут расширять критерии для предоставления статуса многодетности

Региональные власти получат право самостоятельно расширять критерии для определения многодетных семей, несмотря на появление единого стандарта, рассказали в пресс-службе Минтруда. Таким образом, например, в северных регионах многодетными могут признать семьи с двумя детьми, добавили в Госдуме.

«На уровне субъектов Российской Федерации указанный статус может быть расширен с учетом национальных и культурных особенностей развития, социально-экономической и демографической ситуации регионов», — пояснили в министерстве.

Ведомство подготовило проект указа о едином подходе к определению статуса многодетности: его предлагают давать всем семьям, где воспитываются три и более детей до 18 лет, либо до 23 лет, если ребенок продолжает обучение на очной форме, пишут «Известия».

Депутат Госдумы Александр Спиридонов, который в рабочей группе по защите традиционных ценностей представляет «Единую Россию», пояснил, что такая поправка позволит регионам при необходимости расширять этот статус.

Ранее Владимир Путин поручил установить стандарт многодетной семьи для всех регионов.

Единственным документом федерального уровня, в котором оговаривается поддержка таких семей, стал президентский указ №431 «О мерах социальной поддержки многодетных семей» от 5 мая 1992 года. Именно он дает региональным властям полномочия определять категории семей, которые относятся к таковым и нуждаются в дополнительной социальной поддержке «с учетом национальных и культурных особенностей в социально-экономическом и демографическом развитии региона».