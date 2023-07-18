Общество

Вера Емельянова проинспектировала ремонт объектов здравоохранения и образования в Себежском районе

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в ходе рабочего визита в Себежский район 17 июля проинспектировала объекты образования и здравоохранения, строительство, ремонт и модернизация которых реализуется в рамках федеральных проектов и программ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

На Кузнецовской средней школе сейчас ведутся работы по устройству стен и перекрытий второго этажа, внутренних канализационных сетей и наружных водопроводных сетей. Строительство пристройки проводится по программе модернизации приграничных территорий в рамках национального проекта «Образование».

Реконструкция Себежской районной больницы проводится в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры здравоохранения». На площадке проведено оперативное совещание с участием представителей комитета по здравоохранения Псковской области, Себежской больницы, подрядной организации ООО «Галактика».

В рамках национального проекта «Образование» в Себеже к концу 2024 года планируется строительство новой школы на 825 мест. Проектно-сметная документация находится в госэкспертизе. До конца июля подрядчик (ООО СК «Развитие») планирует приступить к земляным работам, а после получения заключения государственной экспертизы и разрешения на строительства - к строительным работам. Сейчас на площадке выполнена геодезическая разбивка.

В целях контроля за ходом работ по капитальному ремонту Вера Емельянова посетила Себежскую общеобразовательную школу. На объекте с участием представителей комитета по образованию Псковской области, администрации Себежского района, подрядной организации (ООО «Дан-Строй») обсужден план действий по недопущению риска срыва сроков выполнения работ.

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в деревне Кузнецовка должно быть завершено до 1 августа. На объекте также были обсуждены возможные меры по исполнению обязательств по вводу ФАП в эксплуатацию.

На итоговом совещании с участием главы Себежского района, представителей подрядных организаций Вера Емельянова обсудила пути решения проблемных вопросов в строительстве и модернизации объектов и безусловного выполнения всех мероприятий.