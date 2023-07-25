Общество

Александр Котов: Благодаря профессиональной работе следователей до суда доведены тысячи уголовных дел

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Деятельность следственных органов направлена на защиту законных интересов граждан и государства через реализацию принципа неотвратимости наказания. Благодаря профессиональной работе следователей до суда доведены тысячи уголовных дел, где за совершённое преступление последовало справедливое возмездие», - сказал он.

Как отметил Александр Котов, труд следователя сопряжён с огромной ответственностью не только за судьбы конкретных людей, но и в целом за общественное доверие к правосудию. Вот почему в этой профессии так важно неукоснительное соблюдение установленных процедур и чёткое следование букве закона, подчеркнул спикер регионального парламента.

«Благодарю псковских работников органов следствия – нынешнее поколение и ветеранов – за компетентность, добросовестное отношение к порученному делу, выдержку и терпение. От всей души желаю вам успехов в службе, здоровья и благополучия!» - поздравил Александр Котов.