Александр Котов: Благодаря профессиональной работе следователей до суда доведены тысячи уголовных дел

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Как отметил Александр Котов, труд следователя сопряжён с огромной ответственностью не только за судьбы конкретных людей, но и в целом за общественное доверие к правосудию. Вот почему в этой профессии так важно неукоснительное соблюдение установленных процедур и чёткое следование букве закона, подчеркнул спикер регионального парламента.
«Благодарю псковских работников органов следствия – нынешнее поколение и ветеранов – за компетентность, добросовестное отношение к порученному делу, выдержку и терпение. От всей души желаю вам успехов в службе, здоровья и благополучия!» - поздравил Александр Котов.