Общество

В Госдуме предложили запретить регистрироваться на сайтах с иностранных e-mail

В Госдуме предлагают исключить регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты, следует из таблицы поправок, опубликованной в думской электронной базе.

Данную поправку предложил депутат Госдумы Антон Горелкин, пишет РИА Новости.

«Владелец сайта и (или) страницы сайта в сети "Интернет", и (или) информационной системы, и (или) программы для электронных вычислительных машин, являющийся российским юридическим лицом или гражданином Российской Федерации и осуществляющий свою деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, в случае, если доступ к информации, размещенной на его сайте и (или) странице сайта в сети "Интернет", и (или) в его информационной системе, и (или) программе для электронных вычислительных машин, предоставляется пользователям, прошедшим авторизацию, обязан проводить ее в отношении пользователей, находящихся на территории Российской Федерации, одним из следующих способов», - сказано в тексте поправок, одобренных комитетом Госдумы по информполитике.

В такие способы включается регистрация по номеру телефона оператора РФ, через «Госуслуги» или Единую биометрическую систему или через иную инфосистему, которой владеет гражданин России или российское юридическое лицо. Поскольку в поправках предусмотрено всего четыре способа регистрации, то, следовательно, регистрация с помощью иностранной электронной почты исключается.