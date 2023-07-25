Общество

Ветеран ВС РФ Геннадий Смирнов стал почетным гражданином Островского района

Торжественное вручение звания «Почётный гражданин муниципального образования "Островский район"» состоялось в рамках празднования Дней города Острова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава муниципалитета Дмитрий Быстров.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram

В этом году звание присвоили ветерану Вооруженных Сил РФ, поэту Геннадию Смирнову.

«Он является ветераном Вооруженных Сил РФ, пишет стихи, прославляющие нашу Островскую землю и любимые островичами. Геннадий Петрович - частый гость в школах, участник значимых мероприятий города и района. Решение о присвоении высоко звания принято районным Собранием депутатов», - написал Дмитрий Быстров.

Кроме того, прошло вручение восьмого тома книги «Солдаты Победы» близким и родным островичей-участников Великой Отечественной войны, которые родились или проживали в районе.

Мероприятие провели в Центральной районной библиотеке.

«В качестве председателя общественной редакционной коллегии Островского района выразил благодарность и признательность всем, кто проделал огромный труд, работая над изданием 8 тома», - добавил Дмитрий Быстров.