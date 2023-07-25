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Общество

«Дело вкуса»: О магии легендарного «Калейдоскопа». ВИДЕО

25.07.2023 14:57|ПсковКомментариев: 1

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Дело вкуса», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 25 июля. Ведущая Анна Машкова предложила поговорить о легендарном псковском ресторане «Калейдоскоп».

Не одно поколение псковичей отметило здесь свадьбы, юбилеи, торжества и самые незабываемые встречи. В чем магия этого ресторана? Как старейшему заведению общепита удается поддерживать высокий уровень в условиях конкуренции? Ради каких блюд псковичи ходят в «Калейдоскоп» и какие новинки скоро появятся в ресторанном меню? Об этом и многом другом рассказала директор ресторана Елена Закирова. Это ее эксклюзивное интервью после пожара, произошедшего в «Калейдоскопе» в мае текущего года.

Самый сложный вид бизнеса: владелица ресторана «Калейдоскоп» о вызовах и путях их преодоления
Теги: #ПЛН FM #Дело вкуса
Источник: Псковская Лента Новостей
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