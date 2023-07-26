Общество

Как не простудиться во время летнего дождя, рассказал терапевт

Летний дождь сам по себе не может стать причиной простуды, поскольку теплая вода не опасна для человека, уверен кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев. Но если вы промокли, а потом подул холодный ветер, или вы зашли в помещение с работающим кондиционером, тогда действительно можно переохладиться, отметил он.

«Сам по себе летний дождь не страшен. От теплой воды не болеют. Люди заболевают, когда намокают, а потом быстро охлаждаются. Это происходит при ветре, при сквозняке, поскольку в такие моменты вода начинает быстро испаряться с поверхности кожи и забирать с собой тепло", – объяснил Алексей Хухрев в интервью радио Sputnik.

Чтобы не простудиться после летнего дождя, следует быстро переодеться и высушить волосы, продолжил врач.

«Такое удовольствие – побегать под летним дождем. Дети, например, это обожают. После этого главное – быстро вытереться и зайти в тепло, тогда никто не заболеет. Поэтому, если вы попали под дождь по пути на работу, где прохладно из-за кондиционера, важно переодеться в сухую одежду и высушить волосы, тогда все обойдется. Можно также выпить теплого чая», – посоветовал Алексей Хухрев.