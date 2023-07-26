Общество

Владимир Кузь передал технические средства реабилитации ветерану спецоперации

Лекарства и технические средства реабилитации участнику специальной военной операции, получившему тяжелое ранение, передал заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Владимир Кузь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном филиале фонда «Защитники Отечества».

Фото: региональный филиал фонда «Защитники Отечества»

Филиал фонда совместно с партией «Единая Россия» организовали доставку пожертвования по адресу проживания ветерана спецоперации.

«Филиал фонда и семья ветерана специальной военной операции выражают искреннюю благодарность депутату за поддержку, участие и помощь», - добавили в фонде.