Готовность к внедрению искусственного интеллекта определят в российских организациях

Индекс готовности отечественных организаций к внедрению искусственного интеллекта определят в России. Исследование проводят по поручению президента Владимира Путина, которое он дал по итогам прошлогодней конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Исследование затронет 18 областей экономики и будет рассчитываться по восьми прикладным направлениям. Эксперты оценят применение ИИ в корпоративном управлении, уровень зрелости инфраструктуры и работы с данными, обеспеченность кадровыми ресурсами, а также принятие этических принципов применения ИИ, наличие отраслевой стратегии в сфере ИИ.
Для участия в исследовании представителям отраслевых организаций необходимо пройти по ссылке.