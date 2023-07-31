Общество

Готовность к внедрению искусственного интеллекта определят в российских организациях

Индекс готовности отечественных организаций к внедрению искусственного интеллекта определят в России. Исследование проводят по поручению президента Владимира Путина, которое он дал по итогам прошлогодней конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Исследование затронет 18 областей экономики и будет рассчитываться по восьми прикладным направлениям. Эксперты оценят применение ИИ в корпоративном управлении, уровень зрелости инфраструктуры и работы с данными, обеспеченность кадровыми ресурсами, а также принятие этических принципов применения ИИ, наличие отраслевой стратегии в сфере ИИ.

По словам заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко, отечественный рынок ИИ-решений динамично развивается: в прошлом году он увеличился на 18% и достиг почти 650 миллиардов рублей. «Необходимо сохранить заданный темп и повысить показатели отраслевого внедрения технологий. Проводимое исследование охватывает организации всех 89 субъектов страны, позволяет получить от них обратную связь для формирования перечня государственных мер по устранению существующих барьеров и созданию условий для внедрения ИИ-решений», – отметил вице-премьер.

Для участия в исследовании представителям отраслевых организаций необходимо пройти по ссылке.