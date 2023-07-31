Общество

«Госуслуги» стали отображать купленные железнодорожные билеты

Портал «Госуслуги» стал отображать железнодорожные билеты, купленные по паспорту РФ, заметили в агентстве РИА Новости в описании к обновлению приложения и проверили эту опцию.

«Ваши ж/д билеты теперь в разделе Документы - QR-коды документов. Не важно, каким способом куплен билет - в кассе или онлайн, он появится автоматически, если билет оформлен по паспорту РФ», - говорится в описании к обновлению приложения.

Отмечается, что теперь не нужно запоминать номер поезда или вагона - ж/д билеты на «Госуслугах» всегда под рукой.

Корреспондент РИА Новости проверил, как работает эта система при покупке билета онлайн. Купил билет на поезд через приложение РЖД. Он отобразился в «Госуслугах» в разделе, как и указано выше в описании.