Общество

Выдающиеся открытия 80-х годов вспомнили псковские археологи

В этом году исполняется 40 лет с создания Псковской объединенной археологической экспедиции Института археологии АН СССР и Псковского музея-заповедника. В связи с этим Археологический центр Псковской области делится воспоминаниями.

Валентин Седов, 1980 год. Фото здесь и далее: Борис Скобельцын

Экспедиция работала в 1983-1990 годах под руководством Валентина Седова.

Инга Лабутина

«Выдающимися археологическими открытиями этих лет стали обнаружение в Пскове курганного некрополя, находки берестяных грамот и грандиозного комплекса печатей, исследование воеводского двора, открытие кварталов деревянной застройки на территории Среднего города», - рассказали археологи.

Святилище X века, из раскопа на площади Ленина, 1982 год

Подробнее о создании экспедиции можно прочитать здесь.