Общество

Псковской объединенной археологической экспедиции в 2023 году исполняется 40 лет

В этом году исполняется 40 лет с создания Псковской объединенной археологической экспедиции Института археологии АН СССР и Псковского музея-заповедника. Об этом директор «Археологического центра Псковской области» Марина Кулакова рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В 1983 году была создана Объединенная археологическая экспедиция института археологии и Псковского музея-заповедника. Вероятно, необходимость ее создания была обоснована теми открытиями, которые происходили на археологических раскопках в прошлые годы. В этом году начались самые крупные (на тот момент) раскопки в Пскове - на площади Ленина. Эти раскопы помнят все, и многие в них принимали участие. Последний раскоп там был в 1991 году, с завершением археологической экспедиции. Надо сказать, что главной целью этой экспедиции было не только проведение раскопок, но и создание, воспитание новых археологов. Ставку при этом делали именно на псковских студентов», - поделилась воспоминаниями Марина Кулакова.

Она добавила, что и ее студенческая группа проходила через данную экспедицию. Благодаря раскопкам на площади Ленина у учащихся была возможность набраться необходимого опыта и «пройти некую профориентацию».

Напомним, в 1983 году Институтом археологии АН СССР и Псковским музеем-заповедником была создана Псковская археологическая экспедиция под руководством Валентина Седова, ядром которой стал созданный в музее в 1980 году археологический отдел музея. В 1991 году Псковским музей по инициативе Академии наук выступил учредителем при создании Псковского государственного научно-исследовательского археологического центра.