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Общество

День Почаевской иконы Божией Матери отмечают православные 5 августа

05.08.2023 11:20|ПсковКомментариев: 0

Верующие отмечают особенный праздник – день Почаевской чудотворной иконы Богородицы 5 августа.

Почаевская икона Божией Матери принадлежит к числу наиболее чтимых святынь русской Православной Церкви. Она известна всему славянскому миру: ее чтут в России, в Боснии, Сербии, Болгарии и других странах. Наряду с православными на поклонение чудотворному образу Пресвятой Богородицы приходят и христиане других исповеданий.

В Почаевской Лавре (обитель в Тернопольской области Украины), древнем оплоте Православия, чудотворная икона пребывает около 400 лет. Чудеса, проистекающие от святой иконы, многочисленны и засвидетельствованы в монастырских книгах записями верующих, с молитвою обращавшихся об избавлении от неизлечимых недугов, освобождении от плена и вразумлении грешников.

Празднование в честь Почаевской иконы Божией Матери 5 августа (по новому стилю) было установлено в память избавления Успенской Почаевской Лавры от турецкой осады 20—23 июля 1675 года (по старому стилю), пишет calend.ru.

Почаевская икона Божией Матери считается чудотворной. К ней обращаются за исцелением от болезней, для скорейшего разрешения конфликтной ситуации или за помощью в тяжелых жизненных обстоятельствах. Ее также просят о гармонии в семье и улучшении отношений с детьми или родителями.

Строгих запретов в День памяти Почаевской иконы Божией Матери нет, соблюдать пост в этот день также не нужно. Однако верующим всё равно стоит проявлять терпимость к близким, стараться избегать ссор, не сквернословить и не употреблять много алкоголя.

Теги: #икона #православие
Источник: Псковская Лента Новостей
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