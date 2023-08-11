Общество

Врач ответила, сколько кофе можно выпить в день без вреда для здоровья

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала, сколько кофе можно выпивать в день без вреда для здоровья.

По словам специалиста, переизбыток кофе влияет на ускорение сердцебиения и вызывает изжогу. Поэтому потребление напитка стоит ограничивать.

«В день следует выпивать не больше двух чашек кофе, причем не подряд, а с утра, например, и около четырех-пяти часов вечера», — приводит слова Диановой РИА Новости.

Эксперт предупредила, что кофе может негативно влиять на желудок и пищевод, а также вызывать избыточную секрецию соляной кислоты. Полностью отказаться от напитка следует людям с язвенной болезнью желудка, циррозом, панкреатитом и аритмией.