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Общество

Иностранец угрожал убить продавца в Себежском районе за длительное отсутствие за прилавком

17.08.2023 10:56|ПсковКомментариев: 0

Иностранец предстанет перед судом за угрозу убить продавца в Себежском районе за длительное отсутствие за прилавком. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Водитель большегрузного автомобиля, находясь в продуктовом магазине в состоянии алкогольного опьянения, взял с прилавка кухонный нож, который направил в сторону продавца и высказал ей угрозу убийством. Мотивом совершенного преступления стало ее длительное отсутствие за прилавком. Женщина-продавец угрозу восприняла реально, отметили в ведомстве.

Прокурор Себежского района утвердил обвинительное заключение в отношении иностранного гражданина по факту совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством).

Санкция части 1 статьи 119 УК РФ предусматривает альтернативные виды наказаний, в том числе в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.

Теги: #Себежский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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