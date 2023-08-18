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Общество

Место встречи: лютеранское кладбище

18.08.2023 11:08|ПсковКомментариев: 0

«МК в Пскове» и фотограф Александр Елисеев продолжают проект «Место встречи». В этот раз отправимся на лютеранское кладбище. Многие жители и гости нашего города видели нетипичный для местной архитектуры белый храм. Он расположился у берега реки Псковы возле Кузнецкого моста. Но мало кто знает, что раньше здесь располагалось лютеранское кладбище.

На лютеранском кладбище были похоронены многие известные жители дореволюционного Пскова. Среди них Карл Гельдт, статский советник Герман Васильевич фон Кебер и многие другие. Подробности и фотографии здесь>>>

Теги: #МК в Пскове
Источник: Псковская Лента Новостей
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