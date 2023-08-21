Общество

Более 2,5 млрд рублей привлекли для развития Псковского района

Более 2,5 млрд рублей привлекли для развития Псковского района. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал во время рабочей встречи с активом муниципалитета 21 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Видно, что район развивается, появляются новые объекты, ремонтируются старые, благоустраиваются территории. В целом за пять лет в район было привлечено более 2,5 млрд рублей», - рассказал Михаил Ведерников.

Около 400 миллионов рублей привлекли для развития Псковского района в 2023 году. Из них 100 миллионов рублей - на ТОСы.

«Акивно развивается ТОСовское движение, но в двух волостях, насколько я знаю, они ещё не созданы. Эту работу надо организовать, потому что ТОС - это хорошая возможность для людей решать те проблемные моменты, которые их беспокоят больше всего», - уточнил Михаил Ведерников.

Глава Псковского района Наталья Федорова добавила, что в двух волостях, где ТОСов нет, работу по их организации уже начали.