Более 2,5 млрд рублей привлекли для развития Псковского района. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал во время рабочей встречи с активом муниципалитета 21 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«Видно, что район развивается, появляются новые объекты, ремонтируются старые, благоустраиваются территории. В целом за пять лет в район было привлечено более 2,5 млрд рублей», - рассказал Михаил Ведерников.
Около 400 миллионов рублей привлекли для развития Псковского района в 2023 году. Из них 100 миллионов рублей - на ТОСы.
«Акивно развивается ТОСовское движение, но в двух волостях, насколько я знаю, они ещё не созданы. Эту работу надо организовать, потому что ТОС - это хорошая возможность для людей решать те проблемные моменты, которые их беспокоят больше всего», - уточнил Михаил Ведерников.
Глава Псковского района Наталья Федорова добавила, что в двух волостях, где ТОСов нет, работу по их организации уже начали.