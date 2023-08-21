Александр Котов: Флаг России – символ единства страны

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил жителей региона с Днём государственного флага Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания депутатов.
Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
«Сегодня нашей стране и всем нам как никогда нужна гражданская сплочённость. Бело-сине-красный стяг объединяет нас в стремлении защитить национальные интересы и суверенитет России! Под флагом своей страны мы должны сделать все возможное ради мира и процветания Отечества!» - добавил спикер регионального парламента.