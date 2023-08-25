Общество

Александр Котов: Великие Луки гордятся своим прошлым и настоящим

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени депутатов регионального парламента и от себя лично поздравил жителей Великих Лук с Днём города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Великие Луки празднуют 857-ю годовщину со дня основания. История города на Ловати наполнена значимыми событиями, ратными подвигами, трудовыми достижениями. В Великих Луках живут люди, которые всей душой любят родную землю и делают всё возможное для развития и процветания своей малой родины. Великие Луки гордятся своим прошлым и настоящим», - сказал спикер регионального парламента.

Александр Котов отметил, что горожане чтят память о своих прославленных земляках, уважают сложившиеся традиции, берегут то, что создали предыдущие поколения и созидают новое.

«Дорогие великолучане! Ваша самоотдача в труде, инициативность, стремление сделать свой город комфортнее и краше вызывают уважение. Уверен, у Великих Лук большой экономический и культурный потенциал, и он обязательно будет реализован благодаря его трудолюбивым и активным жителям. Процветания Великим Лукам, здоровья, добра и благополучия всем великолучанам!» - заключил он.