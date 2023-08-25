Александр Котов: Великие Луки гордятся своим прошлым и настоящим

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени депутатов регионального парламента и от себя лично поздравил жителей Великих Лук с Днём города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.
Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Александр Котов отметил, что горожане чтят память о своих прославленных земляках, уважают сложившиеся традиции, берегут то, что создали предыдущие поколения и созидают новое.
«Дорогие великолучане! Ваша самоотдача в труде, инициативность, стремление сделать свой город комфортнее и краше вызывают уважение. Уверен, у Великих Лук большой экономический и культурный потенциал, и он обязательно будет реализован благодаря его трудолюбивым и активным жителям. Процветания Великим Лукам, здоровья, добра и благополучия всем великолучанам!» - заключил он.