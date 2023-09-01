С годовщиной образования 76-й дивизии ВДВ поздравил псковских десантников Александр Котов

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени депутатов регионального парламента и от себя лично поздравил десантников и ветеранов воздушно-десантных войск с 84-й годовщиной образования 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.
Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Александр Котов подчеркнул, что в войсках служили и служат лучшие из лучших – самые профессиональные, доблестные и отважные
«Сегодня личный состав 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в боях отстаивает национальные интересы России. В ходе специальной военной операции псковские десантники проявляют беспримерный героизм, несгибаемую волю, взаимовыручку, верность воинскому долгу и Отечеству. Мужество и патриотизм бойцов 76-й дивизии ВДВ навсегда вписаны в летопись ратных подвигов во имя страны и народа!» - добавил он.