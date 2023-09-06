Общество

Назначен новый заместитель начальника УФСИН России по Псковской области

Полковник внутренней службы Дмитрий Алексеев назначен заместителем начальника УФСИН России по Псковской области. Он будет курировать деятельность уголовно-исполнительных инспекций, учреждений специального типа, предназначенных для отбывания наказания в виде принудительных работ, а также службу пробации. В уголовно-исполнительной системе служит с 1999 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

С 1997 по 1999 года являлся курсантом Псковской специальной средней школы МВД России, после чего проходил службу в УИН Минюста по Псковской области на различных должностях аппарата управления и подведомственных учреждений, прошел путь от инструктора отделения организации работы в отряде и воспитательной колонии до заместителя начальника ИК-4 УФСИН России по Псковской области.

Перед назначением на новую должность Дмитрий Алексеев десять лет являлся заместителем начальника – начальником отдела кадров Псковского филиала Академии ФСИН России.

Родился 8 ноября 1980 года в Пскове, закончил Санкт-Петербургский университет МВД России в 2002 году по специальности «юриспруденция».