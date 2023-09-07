В возрасте 100 лет ушел из жизни бывший главред Совинформбюро

Известный журналист, бывший главред Совинформбюро, дипломат Энвер Мамедов ушел из жизни в возрасте 100 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на его близких.
Уточняется, что Мамедов отметил юбилей 15 августа. Перед этим его представили к ордену Александра Невского.
Подробности о его уходе из жизни не приводятся.
Мамедов родился 15 августа 1923 года в Баку. Участвовал в Великой Отечественной войне, работал в Народном комиссариате иностранных дел СССР. Участвовал в Нюрнбергском процессе в качестве замначальника бюро переводов.